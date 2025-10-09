Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da çeltik hasat töreni düzenlendi

        Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde törenle çeltik hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:55 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da çeltik hasat töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde törenle çeltik hasadı yapıldı.

        İlçeye bağlı Karamürsel köyünde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Latif Candan, burada yaptığı konuşmada, Kızılırmak ilçesinin Çankırı tarımının lokomotifi olduğunu söyledi.

        Özellikle çeltik üretiminde Kızılırmak'ın hem Çankırı hem de bölge için örnek niteliğinde başarı hikayesi ortaya koyduğunu belirten Candan, "2025 yılı itibarıyla 767 ruhsatlı çeltik üreticimiz 33 bin 500 dekar alanda üretim gerçekleştirmektedir. Bu da Çankırı genelindeki çeltik alanlarının yaklaşık yüzde 80'ine denk gelmektedir. Kızılırmak Ovası'ndan bu yıl yaklaşık 25 bin ton ürün beklemekteyiz." dedi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere 80 ton yerli çeltik tohumu temin edildiğini, bunun 68 tonunun Kızılırmak ilçesinde dağıtıldığını anlatan Candan, yerli tohumla önceki yıllarda yaşanan kırmızı çeltik sorununun kontrol altına alındığını, bunun da üretimde kalite ve sürdürülebilirlik açısından son derece önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

        Konuşmanın ardından Vali Mustafa Fırat Taşolar, biçerdöverle tarlaya girerek çeltik hasadına katıldı.

        Programa, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı

        Benzer Haberler

        Orta'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
        Orta'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
        Çankırı Valisi Taşolar'ın halı sahada attığı röveşata golü beğeni topladı
        Çankırı Valisi Taşolar'ın halı sahada attığı röveşata golü beğeni topladı
        Çankırı'da tarihi eser olarak değerlendirilen taş bloklar ele geçirildi
        Çankırı'da tarihi eser olarak değerlendirilen taş bloklar ele geçirildi
        Çankırı'daki okullarda Filistin farkındalık etkinlikleri düzenlendi
        Çankırı'daki okullarda Filistin farkındalık etkinlikleri düzenlendi
        Çankırı'da ormanlık alanda çakal, tilki ve sansar yiyecek ararken görüntüle...
        Çankırı'da ormanlık alanda çakal, tilki ve sansar yiyecek ararken görüntüle...
        Çankırı'nın Orta ilçesindeki OSB'de ilk fabrikaların temeli atıldı
        Çankırı'nın Orta ilçesindeki OSB'de ilk fabrikaların temeli atıldı