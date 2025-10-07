Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'daki okullarda Filistin farkındalık etkinlikleri düzenlendi

        Çankırı'daki okullarda Filistin farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:48 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:48
        Çankırı'daki okullarda Filistin farkındalık etkinlikleri düzenlendi
        Çankırı'daki okullarda Filistin farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

        Yapılan etkinlikler kapsamında, resim, afiş ve pano çalışmalarıyla duygularını sanatsal biçimde ifade eden öğrenciler, şiir dinletisi, kısa film gösterileri, kompozisyon ve mektup etkinlikleriyle Gazze'deki katliamı farklı yönlerden ele aldı.

        Etkinlikler boyunca öğrencilere Filistin’de yaşanan insani krizin tarihi, kültürel ve sosyal arka planı da anlatıldı.

        Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, etkinliklerin öğrencilerde toplumsal duyarlılık bilinci oluşturmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Çocuklara sadece bilgi öğretmekle yetinemeyeceklerini dile getiren Öztürk, "Vicdanı, adaleti ve insan olmanın sorumluluğunu da öğretmek zorundayız. Çünkü insanın içindeki iyilik yeşermedikçe, hiçbir bilgi meyve vermez. Filistin’de yaşananlar karşısında sessiz kalmamak, öğrencilerimize mazlumun yanında olmanın, zulme karşı durmanın ne anlama geldiğini göstermek bizim için bir eğitim sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

