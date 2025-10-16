Çankırı'da 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinliğinde Gazze'deki açlığa dikkat çekildi

Çankırı'da 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında Gazze'deki açlığa dikkat çekildi.

Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara gıda güvenliği, sağlıklı beslenme ve yerli üretim konularında bilgilendirme yapıldı.

Okul Müdürü Ali Meydaneri, burada yaptığı açıklamada, bugün bir günü anmak için değil, gıdanın bir insan hakkı olduğunu ve bu hakkın dünyanın her köşesinde adil biçimde paylaşılması gerektiği hatırlatmak için toplandıklarını belirtti.

Bir yanda sofralarda israf olduğunu diğer yanda da Gazze'de, Afrika'da, Asya'da milyonlarca insanın açıklıkla mücadele ettiğini belirten Meydaneri, "Bizler, bir lokmayı israf ederken, başka bir coğrafyada çocuklar bir lokma ekmeğe umut bağlıyor. İşte bu nedenle Dünya Gıda Günü, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda bir vicdan çağrısıdır." dedi.