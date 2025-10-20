Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da "Kim Var?" sanat etkinliği düzenlendi

        Çankırı'da, AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile lise öğrencileri tarafından "Kim Var" sanat etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 22:00 Güncelleme: 20.10.2025 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da "Kim Var?" sanat etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'da, AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile lise öğrencileri tarafından "Kim Var" sanat etkinliği gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından okulun konferans salonunda "Kim Var" sanat etkinliği düzenlendi.

        Okul Müdürü İbrahim Gökmen, açılış konuşmasında, Yücel Arzen Hacıoğulları'nı misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş usta çırak geleneğini yaşatmanın gururunu paylaştıklarını belirten Gökmen, "Unutmayalım ki milletler sanatıyla ve değerleriyle yükselir. Bizler de emaneti yarına taşıyacak gençlerimizin yanında olmaya devam edecek bu kıymetli yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün bizlere sunulan bu etkinlik imkanı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına çok kıymetlidir." dedi.

        Konuşmanın ardından orkestra ile koroda yer alan ve tiyatro gösterisi sunan öğrenciler, müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları ile çeşitli marş ve türküleri seslendirdi.

        Hacıoğulları'nın eserlerinin de seslendirildiği etkinlikte, katılımcılar bestelere eşlik etti.

        Programın ardından Vali Mustafa Fırat Taşolar Hacıoğulları'na hediye takdim etti.

        Hacıoğulları da kendisine eşlik eden lise öğrencilerine ve etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Amerika’ya ihraç edilecek
        Amerika’ya ihraç edilecek
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Su altında 'evet' dedi
        Su altında 'evet' dedi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da sporcular tarihi İstiklal Yolu'nda anma yürüyüşü yaptı
        Çankırı'da sporcular tarihi İstiklal Yolu'nda anma yürüyüşü yaptı
        Çankırı'da aynı kişiye ait iki araç 10 gün arayla yandı
        Çankırı'da aynı kişiye ait iki araç 10 gün arayla yandı
        Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Çerkeş'ten kısa kısa
        Çerkeş'ten kısa kısa
        Kayıören köy konağı törenle açıldı
        Kayıören köy konağı törenle açıldı
        Çankırı'da husumetlisini tüfekle vurdu; 1 yaralı
        Çankırı'da husumetlisini tüfekle vurdu; 1 yaralı