Çankırı'da 9 ayda FETÖ ve DEAŞ operasyonlarında yakalanan 11 kişi tutuklandı

Çankırı'da son 9 ayda terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 19 operasyonda yakalanan 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Vali Mustafa Fırat Taşolar, Valilikte düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, kentteki asayiş, trafik, terör, kaçakçılık ve siber suçlara yönelik son 9 ayda yapılan çalışmalarla ilgili veriler paylaştı.

Ekrana da yansıtılan bilgilerde, kentte son 9 ayda terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 19 operasyonda yakalanan 11 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Vali Taşolar, il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince terörle mücadele anlamında güzel operasyonlar yapıldığını belirterek, "Hem FETÖ anlamında hem DEAŞ anlamında hakikaten arkadaşlarım tabiri caizse sinekten yağ çıkartır gibi ilmek ilmek işleyerek ortaya koyduğu bu operasyonlar sonucunda FETÖ'de 11, DEAŞ'ta 8 tane operasyon yaptık. Bunlardan da hakikaten çok olumlu ve Türkiye'ye etki edecek, onlara da yön verecek güzel sonuçlar alındı. Bu anlamda tekrar teşekkürlerimi ifade ediyorum." dedi.

Çankırı'nın en büyük olaylarının başında kasten yaralama geldiğini dile getiren Taşolar, "Kavgalar diyebileceğimiz, tehdit ve nispeten de hakaret suçlarının yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Tabii bunların da olmamasını temenni etmekle birlikte bu bizim ilimizin gerçekten huzurlu bir kent olduğunun göstergesi. Diğer olaylara baktığımız zaman konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, hürriyetten yoksun kılma ve diğer suçlara baktığımız zaman bunların oranlarının düşük olmuş olmasını biz kendi ilimiz adına olumlu bir sonuç olarak görüyoruz." diye konuştu.