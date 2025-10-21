Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da 9 ayda FETÖ ve DEAŞ operasyonlarında yakalanan 11 kişi tutuklandı

        Çankırı'da son 9 ayda terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 19 operasyonda yakalanan 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 17:03 Güncelleme: 21.10.2025 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da 9 ayda FETÖ ve DEAŞ operasyonlarında yakalanan 11 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'da son 9 ayda terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 19 operasyonda yakalanan 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.

        Vali Mustafa Fırat Taşolar, Valilikte düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, kentteki asayiş, trafik, terör, kaçakçılık ve siber suçlara yönelik son 9 ayda yapılan çalışmalarla ilgili veriler paylaştı.

        Ekrana da yansıtılan bilgilerde, kentte son 9 ayda terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 19 operasyonda yakalanan 11 kişinin tutuklandığı belirtildi.

        Vali Taşolar, il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince terörle mücadele anlamında güzel operasyonlar yapıldığını belirterek, "Hem FETÖ anlamında hem DEAŞ anlamında hakikaten arkadaşlarım tabiri caizse sinekten yağ çıkartır gibi ilmek ilmek işleyerek ortaya koyduğu bu operasyonlar sonucunda FETÖ'de 11, DEAŞ'ta 8 tane operasyon yaptık. Bunlardan da hakikaten çok olumlu ve Türkiye'ye etki edecek, onlara da yön verecek güzel sonuçlar alındı. Bu anlamda tekrar teşekkürlerimi ifade ediyorum." dedi.

        Çankırı'nın en büyük olaylarının başında kasten yaralama geldiğini dile getiren Taşolar, "Kavgalar diyebileceğimiz, tehdit ve nispeten de hakaret suçlarının yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Tabii bunların da olmamasını temenni etmekle birlikte bu bizim ilimizin gerçekten huzurlu bir kent olduğunun göstergesi. Diğer olaylara baktığımız zaman konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, hürriyetten yoksun kılma ve diğer suçlara baktığımız zaman bunların oranlarının düşük olmuş olmasını biz kendi ilimiz adına olumlu bir sonuç olarak görüyoruz." diye konuştu.

        Emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalara vurgu yapan Taşolar, şunları kaydetti:

        "Biz kentimizde suçluları gezdirmeyeceğiz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Amacımızın sonuna kadar peşinde koşmaya devam ediyoruz. Birebir takiplerle, özel çalışmalarla sadece emniyet ve jandarmamız değil onun haricindeki güvenlik birimleriyle de muazzam bir işbirliği içerisinde çok özel çalışmalar yapıyoruz. Biz sokak kabadayılarına bu kentte müsaade etmeyeceğiz. Onlarla mücadele edeceğiz. Bununla ilgili olarak ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı ile ilgili olarak 159 kişi hakkında işlem yaptık. Bu anlamda 30 tabanca, 32 kurusıkı tabanca, 53 av tüfeği ele geçirdiler arkadaşlarımız. Organize suçlarla ilgili olarak yine bu yılın ilk dokuz aylık döneminde 26 tane operasyon gerçekleştirdik. Bunlarla ilgili olarak 39 gözaltımız oldu. Tabii bu organize suçlarla ilgili operasyonlar hakikaten arkadaşlarımızın operasyon öncesinde cumhuriyet savcılarımızın da koordinasyonunda ilmek ilmek işleyerek, emek vererek ortaya koyduğu çalışmalar."

        Gece 22.00'den sonra alkol satışını engellemek adına ekip kurulduğuna, alkol satışı yapan iş yerlerinin takibinin ve denetlenmesinin yapıldığına dikkati çeken Taşolar, "Biz insanların eğlenmesine karşı değiliz. Ama biz onları korumak zorundayız. Biz onları kollamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da çıkan yangında 2 ev, 2 kömürlük ve hafif ticari araç zarar gördü
        Çankırı'da çıkan yangında 2 ev, 2 kömürlük ve hafif ticari araç zarar gördü
        Çankırı'da "Kim Var?" sanat etkinliği düzenlendi
        Çankırı'da "Kim Var?" sanat etkinliği düzenlendi
        Çankırı'da sporcular tarihi İstiklal Yolu'nda anma yürüyüşü yaptı
        Çankırı'da sporcular tarihi İstiklal Yolu'nda anma yürüyüşü yaptı
        Çankırı'da aynı kişiye ait iki araç 10 gün arayla yandı
        Çankırı'da aynı kişiye ait iki araç 10 gün arayla yandı
        Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Çerkeş'ten kısa kısa
        Çerkeş'ten kısa kısa