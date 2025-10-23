Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da "16. İstiklal Yolu Yürüyüşü" yapıldı

        Çankırı'da Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda "16. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 15:38 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da "16. İstiklal Yolu Yürüyüşü" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'da Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda "16. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu'nda gerçekleştirilen etkinliğin Çankırı-Ilgaz bölümünde vatandaşlar ve öğrenciler bir araya geldi.

        Katılımcılar, Üçoluk Karakolu mevkisinden Kıyısın köyüne kadar 5 kilometrelik bölümü yürüdü. Köy meydanında sona eren yürüyüşten sonra düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

        Çankırı Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri de bando gösterisi gerçekleştirdi.

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, 100 yıl önce bu topraklarda siyonist ve emperyalist planların gerçekleştirilmesi noktasında büyük işgale maruz kalındığını, bunu ortadan kaldırmak, bağımsızlığı ve hürriyeti yeniden tesis etmek bakımından ortaya konulan milli mücadelenin Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde büyük zafer elde edilerek sonuçlandığını söyledi.

        Bu zaferde İstiklal Yolu'nun tarihe geçtiğine işaret eden Akbaşoğlu, "İstiklal Yolu, İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Ankara hattından insan ve silah sevkiyatının yapılmasıyla beraber gerçekten istikbale giden yolumuzu açmıştır. İşte bu çerçevede her yıl bu güzel anma töreniyle ecdadımızı rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Dedelerimiz, ninelerimiz, atamız gerçekten üzerine düşeni yapmış ve bağımsız bir ülke olarak çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmış bir ülke ufkunu yakalamak noktasında ortaya konan o hedefleri elhamdülillah bugün Türkiye elde etmiş vaziyette." dedi.

        Akbaşoğlu, bugün uçağını, tankını, İHA, SİHA, TİHA'sını, TCG Anadolu uçak gemisini yapan bir Türkiye olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Tüm emperyalist ve siyonistlere karşı mücadele eden o ruh ve mana, bugün kendi ülkesini kendi imkanlarıyla savunacak noktaya geldi. Ve tam bağımsız Türkiye ve çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkan bir Türkiye hedefini, elhamdülillah hep beraber bugün yakalamış vaziyetteyiz. İşte burada bu ruh ve mananın tezahürü olarak, dünden bugüne ve geleceğe bu yürüyüşümüzü, istiklal yürüyüşümüzü, istikbal yürüyüşümüzü gençlere bir hedef ve hatırlatma olarak burada birlikte sunuyoruz. Gençlerimiz geleceğimiz ve bizim gerçekten parlak ümidimiz."

        Atalardan emanet alınan vatanı gençlerin daha ileri ufuklara taşıyacağını dile getiren Akbaşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, milletiyle, vatanıyla, devletiyle bölünmez bütünlüğü içerisinde 'Terörsüz Türkiye' hedeflerini gerçekleştirmiş şekilde bölgesinde ve küresel anlamda da liderliğini pekiştirerek yepyeni dünyanın mutlaka öncüsü olacaktır. 100 yıl önce hayal gibi gelen şeyleri bugün biz nasıl gerçeğe dönüştürdüysek, bugün bize hayal gibi gelen şeylerin hepsini Allah'ın izniyle gençlerimiz teker teker gerçeğe dönüştürecektir. Bundan hiç kuşkumuz yok." diye konuştu.

        Kıyısın köyü muhtarı Nurettin İpek de Türk milletinin dünyada emsali görülmemiş bağımsızlık mücadelesini hatırlatan bu törenlerin kendilerine ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Rabb'im milletimizi bir daha bağımsızlık mücadelesi vermek zorunda bırakmasın. Törene katılan herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Gerçekleştirilmesi planlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) "Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halkoyunları Topluluğu" gösterisi ve Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösterisi olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi. Program, yemek ikramıyla son buldu.

        Programa, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı

        Benzer Haberler

        Eski eşinin öldürdüğü İlknur, toprağa verildi
        Eski eşinin öldürdüğü İlknur, toprağa verildi
        Çankırı'da 16. İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı
        Çankırı'da 16. İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı
        Çankırı'da eski eşinin bıçakladığı İlknur, hayatını kaybetti
        Çankırı'da eski eşinin bıçakladığı İlknur, hayatını kaybetti
        Çankırı'da eski eşi tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi kadın öldü
        Çankırı'da eski eşi tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi kadın öldü
        Çankırı'da 9 ayda FETÖ ve DEAŞ operasyonlarında yakalanan 11 kişi tutukland...
        Çankırı'da 9 ayda FETÖ ve DEAŞ operasyonlarında yakalanan 11 kişi tutukland...
        Çankırı'da çıkan yangında 2 ev, 2 kömürlük ve hafif ticari araç zarar gördü
        Çankırı'da çıkan yangında 2 ev, 2 kömürlük ve hafif ticari araç zarar gördü