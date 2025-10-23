Çankırı'da "16. İstiklal Yolu Yürüyüşü" yapıldı

Çankırı'da Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda "16. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu'nda gerçekleştirilen etkinliğin Çankırı-Ilgaz bölümünde vatandaşlar ve öğrenciler bir araya geldi.

Katılımcılar, Üçoluk Karakolu mevkisinden Kıyısın köyüne kadar 5 kilometrelik bölümü yürüdü. Köy meydanında sona eren yürüyüşten sonra düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Çankırı Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri de bando gösterisi gerçekleştirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, 100 yıl önce bu topraklarda siyonist ve emperyalist planların gerçekleştirilmesi noktasında büyük işgale maruz kalındığını, bunu ortadan kaldırmak, bağımsızlığı ve hürriyeti yeniden tesis etmek bakımından ortaya konulan milli mücadelenin Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde büyük zafer elde edilerek sonuçlandığını söyledi.

"Tüm emperyalist ve siyonistlere karşı mücadele eden o ruh ve mana, bugün kendi ülkesini kendi imkanlarıyla savunacak noktaya geldi. Ve tam bağımsız Türkiye ve çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkan bir Türkiye hedefini, elhamdülillah hep beraber bugün yakalamış vaziyetteyiz. İşte burada bu ruh ve mananın tezahürü olarak, dünden bugüne ve geleceğe bu yürüyüşümüzü, istiklal yürüyüşümüzü, istikbal yürüyüşümüzü gençlere bir hedef ve hatırlatma olarak burada birlikte sunuyoruz. Gençlerimiz geleceğimiz ve bizim gerçekten parlak ümidimiz."

Bu zaferde İstiklal Yolu'nun tarihe geçtiğine işaret eden Akbaşoğlu, "İstiklal Yolu, İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Ankara hattından insan ve silah sevkiyatının yapılmasıyla beraber gerçekten istikbale giden yolumuzu açmıştır. İşte bu çerçevede her yıl bu güzel anma töreniyle ecdadımızı rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Dedelerimiz, ninelerimiz, atamız gerçekten üzerine düşeni yapmış ve bağımsız bir ülke olarak çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmış bir ülke ufkunu yakalamak noktasında ortaya konan o hedefleri elhamdülillah bugün Türkiye elde etmiş vaziyette." dedi.

Atalardan emanet alınan vatanı gençlerin daha ileri ufuklara taşıyacağını dile getiren Akbaşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, milletiyle, vatanıyla, devletiyle bölünmez bütünlüğü içerisinde 'Terörsüz Türkiye' hedeflerini gerçekleştirmiş şekilde bölgesinde ve küresel anlamda da liderliğini pekiştirerek yepyeni dünyanın mutlaka öncüsü olacaktır. 100 yıl önce hayal gibi gelen şeyleri bugün biz nasıl gerçeğe dönüştürdüysek, bugün bize hayal gibi gelen şeylerin hepsini Allah'ın izniyle gençlerimiz teker teker gerçeğe dönüştürecektir. Bundan hiç kuşkumuz yok." diye konuştu.

Kıyısın köyü muhtarı Nurettin İpek de Türk milletinin dünyada emsali görülmemiş bağımsızlık mücadelesini hatırlatan bu törenlerin kendilerine ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Rabb'im milletimizi bir daha bağımsızlık mücadelesi vermek zorunda bırakmasın. Törene katılan herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Gerçekleştirilmesi planlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) "Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halkoyunları Topluluğu" gösterisi ve Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösterisi olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi. Program, yemek ikramıyla son buldu.