Çankırı'da eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
Çankırı'da eski eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi.
Çankırı'da eski eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi.
Çankırı Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan, dün işe gitmek üzere evden çıktığında yolda karşılaştığı eski eşi S.Y. (43) tarafından bıçaklanan ve müdahalelere rağmen kurtarılamayan İlknur Kertlez'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Korgun ilçesine bağlı Buğay köyüne getirildi.
Kertlez'in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi.
Olay sonrası bıçakla intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.Y'nin tedavisi devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.