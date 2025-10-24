Çankırı'da eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez, 22 Ekim'de sabah işe gitmek üzere evden çıktığında eski eşi Selami Y. tarafından bıçaklanmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kertlez yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.