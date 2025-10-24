Korgun'da "Gazze için seferberlik" temalı kermes düzenlendi
Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, "Gazze için seferberlik" temalı kermese katıldı.
Gür ile Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Ergül Karadana ve kurum amirleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Korgun Ortaokulu'nda Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında gerçekleştirilen "Gazze için seferberlik" temalı kermes ziyaret etti.
Gür, kermesin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrencilerde toplumsal duyarlılığın gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.
