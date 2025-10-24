Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Kalfat beldesinde "Evinin önünü süpür, beldeni temiz tut" kampanyası başlatıldı

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde "Evinin önünü süpür, beldeni temiz tut" kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 19:35 Güncelleme: 24.10.2025 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalfat beldesinde "Evinin önünü süpür, beldeni temiz tut" kampanyası başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde "Evinin önünü süpür, beldeni temiz tut" kampanyası başlatıldı.

        Kalfatlı kadınlar, çevre temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, "Evinin önünü süpür, sokağın temiz olsun, sokağını süpür, cadden temiz olsun, cadden temiz olsun ki belden temiz görünsün" sloganıyla temizlik kampanyası başlattı.

        Kampanyanın öncülüğünü yapan Arzu Aydoğan, beldelerinin misafirperverliği, samimiyeti, neşesi ve coşkusuyla anıldığını belirterek, "Biz de beldemizi seviyoruz ve onu temiz tutarak sevgimizi gösteriyoruz. Kalfatlı kadınlar bugüne kadar camileri, çeşmeleri ve köy konağını gönüllü olarak temizledi. Şimdi beldenin genel temizliği için yeni bir adım atmış bulunuyorlar." dedi.

        ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Filistinli gruplar anlaştı
        Filistinli gruplar anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!

        Benzer Haberler

        Çankırı Karatekin Üniversitesinde Mavi Marmara ve Sumud Filosu anlatıldı
        Çankırı Karatekin Üniversitesinde Mavi Marmara ve Sumud Filosu anlatıldı
        Korgun'da "Gazze için seferberlik" temalı kermes düzenlendi
        Korgun'da "Gazze için seferberlik" temalı kermes düzenlendi
        İlknur'u bıçaklayıp öldüren eski eşi tutuklandı
        İlknur'u bıçaklayıp öldüren eski eşi tutuklandı
        Çankırı'da eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
        Çankırı'da eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
        Çankırı'da eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
        Çankırı'da eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
        Çankırı'da "16. İstiklal Yolu Yürüyüşü" yapıldı
        Çankırı'da "16. İstiklal Yolu Yürüyüşü" yapıldı