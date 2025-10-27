Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce görevine başladı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde Kaymakamlar Kararnamesiyle atanan Ökkeş Yusuf İnce, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 17:20 Güncelleme: 27.10.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce görevine başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'nın Orta ilçesinde Kaymakamlar Kararnamesiyle atanan Ökkeş Yusuf İnce, görevine başladı.

        Kaymakam İnce, ilçe girişinde belediye başkanları, kurum amirleri ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

        Mülkiye Teftiş Kurulu bünyesinde teftiş stajını ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde yurt dışı dil stajını tamamlayan İnce, 8 ay boyunca Londra'da dil eğitimi aldı.

        Kaymakamlık kursunu üstün başarıyla tamamlayan İnce, kur'a sonucu Orta Kaymakamlığına atındı.

        İnce, karşılamanın ardından görevine başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Çankırı'da bisikletliler Gazze'ye destek için pedal çevirdi
        Çankırı'da bisikletliler Gazze'ye destek için pedal çevirdi
        Şehit ailesinin altınlarını gasbeden 2 şüphelilerden 1'i yakalandı
        Şehit ailesinin altınlarını gasbeden 2 şüphelilerden 1'i yakalandı
        Çankırı'da şehit annesinin altınlarını çalan zanlılardan biri yakalandı
        Çankırı'da şehit annesinin altınlarını çalan zanlılardan biri yakalandı
        Çankırı'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çankırı'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı