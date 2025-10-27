Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce görevine başladı
Çankırı'nın Orta ilçesinde Kaymakamlar Kararnamesiyle atanan Ökkeş Yusuf İnce, görevine başladı.
Kaymakam İnce, ilçe girişinde belediye başkanları, kurum amirleri ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.
Mülkiye Teftiş Kurulu bünyesinde teftiş stajını ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde yurt dışı dil stajını tamamlayan İnce, 8 ay boyunca Londra'da dil eğitimi aldı.
Kaymakamlık kursunu üstün başarıyla tamamlayan İnce, kur'a sonucu Orta Kaymakamlığına atındı.
İnce, karşılamanın ardından görevine başladı.
