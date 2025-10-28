Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da çıkan yangında 6 evle 1 ahır kullanılamaz hale geldi

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında 6 ev ile 1 ahır tamamen yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 09:50 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:50
        Çankırı'da çıkan yangında 6 evle 1 ahır kullanılamaz hale geldi
        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çiçek köyü Kayapa Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangının büyümesi üzerine alevler yakındaki evlere sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 1 iş makinesi, 9 yangın aracı ve 36 personel katıldı.

        Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

        Yangında 6 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

