Çankırı'da Cumhuriyet'in 102. yılında 102 fidan dikildi
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla 102 fidan toprakla buluşturuldu.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla 102 fidan toprakla buluşturuldu.
Fidan dikim programına Kaymakam Mehmet İbrahim Tiyek, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Buluca köyündeki ağaçlandırma sahasında Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla 102 fidan dikimi gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.