Orta'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiir, oratoryo ve halk oyunları gösterileri sergilendi, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Burada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda İsmail Nazire Ortaokulu tarafından hazırlanan kutlama programı gerçekleştirildi. Program, saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

