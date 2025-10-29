Orta'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
Çankırı'nın Orta ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı.
Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce'nin kaymakamlık makamında tebrikleri kabulüyle başlayan programın ardından Hükümet Konağı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.
Burada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda İsmail Nazire Ortaokulu tarafından hazırlanan kutlama programı gerçekleştirildi. Program, saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, Cumhuriyet’in önemini vurguladı.
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiir, oratoryo ve halk oyunları gösterileri sergilendi, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Kutlama töreni, öğrencilerin geçit töreni ile son buldu.
