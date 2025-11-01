Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görüntülendi

        Çankırı'da akşam saatlerinde gökyüzünde dans eden sığırcık kuşları güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 18:12 Güncelleme: 01.11.2025 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'da akşam saatlerinde gökyüzünde dans eden sığırcık kuşları güzel görüntüler oluşturdu.

        Gün batımı saatlerinde Çankırı semalarında ortaya çıkan sığırcık kuşları, dakikalarca gökyüzünde dans etti.

        Toplu şekilde farklı yönlere uçan sığırcıklar, vatandaşların ilgisi çekti. Sığırcık kuşlarının dansına kısa bir süre karga sürüsü de dahil oldu.

        Bazı vatandaşlar da sığırcıkların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?

        Benzer Haberler

        Dodurga beldesinde istişare toplantısı yapıldı
        Dodurga beldesinde istişare toplantısı yapıldı
        Orta'da fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi
        Orta'da fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi
        Yapraklı'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Yapraklı'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Çankırı'da devrilen pikabın sürücüsü yaralandı
        Çankırı'da devrilen pikabın sürücüsü yaralandı
        Çerkeş ilçesinde küçük öğrenciler Cumhuriyet'in 102. yılını kutladı
        Çerkeş ilçesinde küçük öğrenciler Cumhuriyet'in 102. yılını kutladı
        Orta'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Orta'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı