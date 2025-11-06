Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çerkeş ilçesinde Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası tamamlandı

        Çerkeş'te kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kuruluşlar arasında birlik ve beraberliği geliştirmek amacıyla düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:51 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:54
        Çerkeş ilçesinde Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası tamamlandı
        Çerkeş'te kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kuruluşlar arasında birlik ve beraberliği geliştirmek amacıyla düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi.

        Cumhuriyetin 102. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Çerkeş Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen voleybol turnuvasına 16 takımda 192 sporcu katıldı.

        Aytaç A.Ş. ve Çerkeş Belediye Gücü arasında oynanan final müsabakasının kazanan Aytaç A.Ş, birinciliği elde etti.

        Turnuvada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü, Orman İşletme Müdürlüğü de dördüncü oldu.

        Müsabakaların sona ermesiyle dereceye giren takımlarla sporculara kupa, madalya, plaket ve teşekkür belgeleri verildi.

