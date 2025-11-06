Çerkeş ilçesinde Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası tamamlandı

Turnuvada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü, Orman İşletme Müdürlüğü de dördüncü oldu.

Aytaç A.Ş. ve Çerkeş Belediye Gücü arasında oynanan final müsabakasının kazanan Aytaç A.Ş, birinciliği elde etti.

Çerkeş'te kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kuruluşlar arasında birlik ve beraberliği geliştirmek amacıyla düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi.

