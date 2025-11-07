"Dijital Kültür Gelişmeleri Karşısında Yerel Kültürün Sahiplenilmesi Projesi" tanıtıldı

Çankırı'da, "Dijital Kültür Gelişmeleri Karşısında Yerel Kültürün Sahiplenilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Ahi Yaran Meclisi Gençlik, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan ve Çankırı Valiliği koordinasyonunda yürütülen proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse ediliyor.

Çankırı Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce imzalanan protokol ile hayata geçirilen proje kapsamında yaran kültürünün korunması, tanıtılması ve geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında dijital kültürün etkisine giren ya da girme sürecinde olan Çankırı Karatekin Üniversitesinin (ÇAKÜ) 30 öğrencisine yönelik üç günlük eğitim programı düzenlenecek.

Eğitimler, 12 Kasım'da Çankırı Yaranevi'nde başlayacak.

Ahi Yaran Meclisi Gençlik, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Necati Taş, yaptığı açıklamada, proje ile yerel kültürün dijital kültürün esiri değil, bir parçası olmasının amaçlandığını söyledi.