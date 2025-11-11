Atkaracalar'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde ağaç dikimi gerçekleştirildi.
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde ağaç dikimi gerçekleştirildi.
Hüyük köyündeki ormanlık alanda düzenlenen fidan dikim etkinliğine Atkaracalar Kaymakamı Saliha Karataş, Bayramören Kaymakamı Hikmet Saka, Kurşunlu Cumhuriyet Savcısı Sait Gencay Derin, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Programda yapılan konuşmalarda ağaçlandırma çalışmalarının önemine değinildi.
Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.