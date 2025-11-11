Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Atkaracalar'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde ağaç dikimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 17:44 Güncelleme: 11.11.2025 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atkaracalar'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde ağaç dikimi gerçekleştirildi.

        Hüyük köyündeki ormanlık alanda düzenlenen fidan dikim etkinliğine Atkaracalar Kaymakamı Saliha Karataş, Bayramören Kaymakamı Hikmet Saka, Kurşunlu Cumhuriyet Savcısı Sait Gencay Derin, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Programda yapılan konuşmalarda ağaçlandırma çalışmalarının önemine değinildi.

        Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!

        Benzer Haberler

        Çerkeş ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi
        Çerkeş ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi
        Korgun ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar dikildi
        Korgun ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar dikildi
        Dodurga'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2 bin fidan dikildi
        Dodurga'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2 bin fidan dikildi
        Çankırı'da taksiciler dolandırıcılığa karşı uyarıldı
        Çankırı'da taksiciler dolandırıcılığa karşı uyarıldı
        Çankırı'da öğrenciler hazırladıkları kliple Atatürk'ü andı
        Çankırı'da öğrenciler hazırladıkları kliple Atatürk'ü andı
        Orta ilçesinde Büyük Önder Atatürk anıldı
        Orta ilçesinde Büyük Önder Atatürk anıldı