        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        GÜNCELLEME - Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki kadın ölü bulundu

        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki kadının evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ölü bulunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 21:24 Güncelleme: 20.11.2025 - 21:24
        Yaylatepesi köyündeki evinden 17 Kasım'da mantar toplamak için çıkan ve geri dönmeyen Behiye Yavuz için başlatılan arama çalışmaları dördüncü gününde devam etti.

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar da bölgede incelemelerde bulunarak, Bayramören Kaymakamı Hikmet Saka, AFAD İl Müdürü Mehmet Tahir Göktaş ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Serhat Demiral'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        - "Annemin sağlık problemi yoktu"

        Behiye Yavuz'un İstanbul'da yaşayan oğlu Osman Yavuz da annesinin yaklaşık 60 yıldır halası ile köyde kaldığını söyledi.

        Kendisinin de 1 Kasım'da köye izne geldiğini, annesi ve halasının ihtiyaçlarını görüp 13 gün kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a döndüğünü anlatan Yavuz, "Pazartesi günü işte akşam 18.00-19.00 arasında kaybolduğu bilgisi geldi. Oradan direkt çıktık, saat gece bir civarında buraya geldik. Benim geldiğimde devlet tüm imkanlarını seferber etmiş şekilde arama kurtarma çalışması yapıyordu." dedi.

        Yavuz, kendisinin de arama çalışmalarına katıldığını belirterek, "Annemin şu ana kadar kullanmış olduğu hiçbir ilaç yoktu. Ufak tefek bir kol kas ağrısı gibi şeyler olursa ağrı kesici alırdı. " ifadelerini kullandı.

        - Evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ölü bulundu

        Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 82 yaşındaki Behiye Yavuz'un evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ölü bulunduğu bildirildi.

        Arama çalışmalarının, 141 resmi personel ile 30 vatandaş tarafından yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Çankırı İl Jandarma Komutanlığından 83 personel, 12 araç, biri termal 3 dron, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından 37 personel ve 5 araç, 1 arama köpeği, Ankara İl Jandarma Komutanlığından 2 personel ve 1 arama köpeği, Çankırı AFAD'tan 8 personel, 2 araç ve 1 termal dron, Ankara AFAD'tan 8 personel, 1 araç ve 1 termal dron, İl Sağlık Müdürlüğünden 3 personel ve 1 araç olmak üzere toplam 141 resmi personel ile 30 vatandaşın desteğiyle aralıksız devam eden arama faaliyetleri neticesinde, kayıp vatandaşımız 20 Kasım 2025 tarihinde saat 16.30 sıralarında evinden kuş uçuşu 2 kilometre uzak mesafede ölü bulunmuştur. Olayla ilgili adli tahkikat derhal başlatılmıştır. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

