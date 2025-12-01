Habertürk
        Çankırı Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 18:24 Güncelleme: 01.12.2025 - 18:24
        Çankırı'da aynı bölgede meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı.

        E.Z. idaresindeki 52 ABS 569 plakalı tır, D-100 kara yolu Kurşunlu mevkisinde aydınlatma direğine çarparak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, Karayolları ve enerji dağıtım şirketinin ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü E.Z, ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        - Otomobil, kazaya müdahale eden ekibin kamyonetine çarptı

        Aynı mevkideki yolun karşı şeridinde E.S'nin (23) kullandığı 19 HE 345 plakalı otomobil, tırın vurduğu direkteki arızayı gidermek üzere gelen ekibe ait kamyonete arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı Kurşunlu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Sürücü E.S'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

