Çankırı'da inşaat iskelesinden düşen işçi öldü

Çankırı'da inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti. Fatih Mahallesi Salihler Caddesi üzerinde bir inşaatın iskelesinin 3. katında çalışan 44 yaşındaki Ejder Yıldırım, dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından işçinin cenazesi morga kaldırıldı.

