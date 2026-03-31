        Çankırı'da kış aylarındaki yağışlar barajda su seviyesini yüzde 31'e çıkardı

        Çankırı'da içme suyu sağlayan barajdaki doluluk oranı, kış aylarındaki yağışlar sayesinde yüzde 11'den yüzde 31'e çıkmasını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Çankırı'da kış aylarındaki yağışlar barajda su seviyesini yüzde 31'e çıkardı

        Çankırı'da içme suyu sağlayan barajdaki doluluk oranı, kış aylarındaki yağışlar sayesinde yüzde 11'den yüzde 31'e çıkmasını sağladı.

        Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği Müdürü Recep Özen, AA muhabirine, Çankırı'nın içme suyunun karşılandığı Güldürcek Barajı'nın 1979 yılında bölgesel sulama amaçlı kurulduğunu, 2005 yılında yapılan çalışmalar sonucunda barajın yüzde 95'inin içme suyuna tahsis edildiğini söyledi.

        Barajdan yaklaşık 130 bin kişiye içme suyu sağlandığına işaret eden Özen, "Güldürcek Barajı ne yazık ki küresel ısınmanın da etkisiyle her dönem seviyesini kaybetmekte. 2025 yılı sonunda barajımız yüzde 11'ler seviyesine kadar geriledi. 2026 kış dönemiyle beraber su seviyelerimiz artış göstererek yüzde 31 seviyelerine geldi." dedi.

        Nisan ve mayıs aylarında bekledikleri yağışlarla seviyenin artmasını ümit ettiklerini dile getiren Özen, "Bugün itibarıyla görülen sıcaklıklar neticesinde 2026 yılının biraz daha sıkıntılı geçeceğini düşünüyoruz. Bu noktada su kullanımıyla alakalı vatandaşlarımızdan iktisatlı olmalarını tavsiye ve talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

