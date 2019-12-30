Çankırı'da otobüs ile tır çarpıştı: 22 yaralı

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4'ü ağır 22 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı Ilgaz ilçesi Çörekçiler mevkisinde M.B'nin (51) kullandığı 61 S 1418 plakalı yolcu otobüsü ile Samsunİstanbul kara yolunda K.A.(33) yönetimindeki tekstil malzemesi yüklü 33 VFR 84 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otobüste bulunan çoğu Gürcistan uyruklu 31 yolcudan 22'si yaralandı. 22 yaralıdan 4'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle tırda bulunan tekstil malzemeleri etrafa dağıldı. Dağılan malzemeler ekipler tarafından kaldırıldı.

Kazadan dolayı trafik bir süre tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

ÇANKIRI 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

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