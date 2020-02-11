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Türkiye'de dördüncü Çankırı'da ise bir ilk Çankırı Hayvan Hastanesi hizmete devam ediyor

İHA

Çankırı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Çendek kentteki Hayvan Hastanesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye'de dördüncü Çankırı'da ise bir ilk Çankırı Hayvan Hastanesi hizmete devam ediyor

Çankırı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Çendek kentteki Hayvan Hastanesi ile ilgili açıklamada bulundu.
Basın mensuplarıyla bir araya gelen Çendek, kurulan hastanenin Türkiye'de 4'üncü, Çankırı'da ise bir ilk olduğunu söyledi. Çiftçinin hayvanlarının yaşamının ve hastalıklarının kısa sürede tedavi edilmesi noktasında hastaneyi kurduklarını belirten Çankırı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Çendek, "Çankırı Hayvan Hastanesi 3 ay zaman zarfında açtık. Gelen hastalarımızla tedavi noktasında süreç devam ediyor. Çankırı ilimizin coğrafyasına baktığınızda Kızılırmak havzası haricindeki tüm ilçelerimizide hayvancılıkla geçimini sağlayan etle ve sütle geçimini sağlayan üreticilerimiz çiftçilerimiz mevcut. Hem hayvan varlığını artırmak hem hayvan ıslahını kaliteli hale getirmek için birlikler noktasında bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetler devam etmektedir. Hastanemizin bugüne kadar vermiş olduğun hizmetler çeşitli hastalıklara yakalanan hastaların ali hale getirilmesi için mevcutta olan buzağılar ölmesin sloganıyla başlatılan bu proje dahilinde özellikle ilimizdeki hayvancılıkta buzağıların korunması, tedavisi ve yaşatılabilmesi noktasında en çok hayvancılığa meraların olması, tarihimize baktığımızda hayvancılıkla geçimini sağlaması sebebiyle, yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte bir hastane kurmaya karar verdik. Bu karar doğrultusunda da hastanemiz hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye genelinde üniversitelerin dışında özel hastanelerin dışında özellikle pet uygulamasını dışında biz Türkiye genelinde 4'üncü hastaneyi açtık. Bu hem ilimiz için hem işletme sahipleri için hem de bölgesel hastane olmuş oldu" şeklinde konuştu.
Çendek yeni yapılacak olan uygulamadan da bahsederek, "Hastanemizi açtığımız günden beri bugüne kadar 650 adet vakaya hekimlerimiz gitti. Hastaneye gelerek başvuru yapılan sayısı ise bin 400 vakaya müdahale ettik. Sahada 4 hekim, 1 uzman doktor, pet uygulamasında ise 1 cerrah hekimimiz bulunmakta. Alanında uzman 6 hekimimizle çalışmaya hizmet vermeye çalışıyoruz. Yeni bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Vatandaş ulaşamadığında telefonla bize ulaşarak biz de vatandaşın hayvanına işletme yerinde bakarak gerekli müdahaleyi yapacağız. Buna da ilerleyen günlerde başlayacağız" ifadelerine yer verdi.

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