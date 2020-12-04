Çankırı’da bir köy karantinaya alındı Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı, 14 gün karantina başladı

Çankırı’nın Eyüpözü köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Atkaracalar ilçesine bağlı Eyüpözü köyü, artan korona virüs vakaları sonrasında tedbir amaçlı karantinaya alındı. Atkaracala Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Eyüpözü köyünde Covid19 vaka sayılarının artması sonucunda salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 14 gün süre ile karantinaya alınmasına, 14 gün süre sonunda toplanacak kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına devam edilerek istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.