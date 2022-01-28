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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuk korosunun minik üyeleri Ilgaz Dağı'nda karın tadını çıkardı

İHA

Çocuk korosunun minik üyeleri Ilgaz Dağı'nda karın tadını çıkardı

Çankırı'da kurulan Kızılay Çocuk Korosu öğrencileri için Ilgaz Yıldıztepe’de doğa ve koro eğitim kampı düzenlendi. Karla kaplanan Ilgaz Dağı'nda çocuklar doyasıya eğlendi.

Türk Kızılay Çankırı Şubesi ve Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğinde kurulan Kızılay Çocuk Korosu, Ilgaz Dağı'nın eşsiz güzellikleri ve harika doğasıyla insanları büyüleyen Yıldıztepe Kültür Turizm Koruma ve Gelişim bölgesinde karın keyfini çıkardı. Öğrenciler Ilgaz Dağı'nda hem eğlendi hem eğitim aldı. Bir günlük kamp için sabah erken saatlerde Kızılay kadın teşkilatı ile birlikte yola çıkan öğrenciler, önce karın tadını çıkardı. Kartopu oynayan ve kızağa binen öğrenciler doyasıya eğlendi. Bölgede bulunan otelde öğrenciler koro çalışmalarına başlayarak doğa ile iç içe çalışmalarını sürdürdü. Ilgaz Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Korgun Kaymakamı Abdulkadir Işık, Bayramören Kaymakamı Tuncay Karata ve İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de koroyu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet edip birbirinden güzel şarkılarına eşlik ettiler.
Türk Kızılay Çankırı Şube Başkanı Ahmet Ulusoy, kısa zaman önce çalışmalarına başlayan Kızılay Çocuk Korosunu yarıyıl tatili sebebiyle ödüllendirmek için etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, "Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Müdürümüz Mehtap Meydaneri koordinesinde kurulan Kızılay Çocuk Koromuz kısa zamanda çok güzel bir uyum sağlayarak büyük bir başarıya imza attılar. Öğrencilerimiz hem okulda derslerinde başarılı hem de koro da başarılılar. Kızılay bünyesinde Türkiye’de ilk kez bir şube tarafından kurulan Kızılay Çocuk Korosu ilkleri başararak ilimizin adını daha fazla duyuracaktır. Kızılay olarak asli görevlerimizin yanında kültürel ve sanatsal etkinliklere de destek olmaya devam edeceğiz. Koromuzu özveriyle çalıştıran başta Mehtap Meydaneri hocam olmak üzere, bugün bize destek olan Ilgaz Belediye Başkanımız Mehmet Öztürk, Ilgaz Kaymakamımız Osman Oğuz Ekşi, Korgun Kaymakamımız Abdulkadir Işık, Bayramören Kaymakamımız Tuncay Karataş ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Muammer Öztürk'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

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