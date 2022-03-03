Çankırı’nın 5 ilçesinde eğitime kar engeli

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Çankırı’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Orta, Şabanözü, Kurşunlu, Bayramören ve Çerkeş ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Çankırı’da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle Orta, Şabanözü, Kurşunlu, Bayramören ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Çerkeş ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi.

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