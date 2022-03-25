Çankrı’da 4 hükümlü yakalandı

Çankırı’da çeşitli uçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 4 kişi yakalandı. Çankırı il merkezinde haklarında ‘cebir tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs, Çankırı’nın Korgun ilçesinde ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 4 yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hakkında ‘kasten yaralama ve basit yaralama’ suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.