‘Pençe-Kilit’ operasyonu şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

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PençeKilit Operasyonu'nda teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, memleketi Çankırı’da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik başlattığı PençeKilit Operasyonu'nda, terör örgütü üyelerinin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, memleketi Çankırı’nın Atkaracalar ilçesine getirildi. Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu’nun dede evi önünde helallik alındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Helallik alınmasının ardından Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu’nun naaşı Atkaracalar Merkez Camii'ne götürüldü. İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıkuyu’nun naaşı aile kabristanlığında toprağa verilecek.

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