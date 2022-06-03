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Bakan Özer’den Çankırı'ya 400 milyon liralık eğitim yatırımı müjdesi 2022 sonu hedef 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı

İHA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugünkü il değerlendirme toplantımızda bu 156 milyonluk yatırıma ilave olarak 244 milyonluk yeni yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla Çankırı'daki Milli Eğitim Bakanlığımızın yatırımlarında 400 milyona çıkartmış bulunuyoruz" dedi.

Bakan Özer’den Çankırı'ya 400 milyon liralık eğitim yatırımı müjdesi 2022 sonu hedef 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugünkü il değerlendirme toplantımızda bu 156 milyonluk yatırıma ilave olarak 244 milyonluk yeni yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla Çankırı'daki Milli Eğitim Bakanlığımızın yatırımlarında 400 milyona çıkartmış bulunuyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çankırı Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı. Sonrasında gazetecilere açıklama yapan Bakan Özer, bakanlık olarak tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte sahada olmaya büyük gayret sarf ettiklerini belirtti.
Bugün Çankırı'da eğitim alanındaki mevcut durumu değerlendireceklerini, eğitimin kalitesinin artırılması için ihtiyaçları kapsamlı bir şekilde ele alacaklarını söyleyen Özer, sonrasında Çankırı'ya güzel haberler vereceklerini dile getirdi.

Çankırı'ya 400 milyon liralık eğitim yatırımı müjdesi
İl eğitim değerlendirme toplantısı sonrasında Çankırı'ya yapılması kararlaştırılan eğitim yatırımlarına ilişkin bilgi paylaşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mevcut yatırım ve güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirterek şunları söyledi:
"2022 yılı içerisinde Çankırı ilimize 156 milyonluk yatırım planlamışız. Bugünkü il değerlendirme toplantımızda bu 156 milyonluk yatırıma ilave olarak 244 milyonluk yeni yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla Çankırı'daki Millî Eğitim Bakanlığımızın yatırımlarında 400 milyona çıkartmış bulunuyoruz. Böylece Çankırı ilimizin eğitim yatırımları bütçesini iki katından fazlasına çıkartmış oluyoruz. Ben inanıyorum ki bu işlemler gerçekleşene kadar bu 400 milyonun da çok üzerine çıkacaktır."
Hükûmetin en fazla bütçeyi Millî Eğitim Bakanlığına ayırdığını anımsatan Özer, bu bütçeyi öğrencilerin çok daha güzel ortamlarda eğitim öğretimlerine devam edebilmeleri için realize etmeye çalıştıklarını söyledi.
Çankırı'da en fazla ağırlık verdikleri konunun eğitim binalarının güçlendirme çalışmaları olduğunu dile getiren Bakan Özer, "Şu ana kadar 52 okulumuzun güçlendirilmesini tamamlamışız. 22 okulumuzun güçlendirmesini de bu değerlendirme toplantısında planımıza aldık. İnşallah bir sonraki eğitim öğretim yılında Çankırı'da güçlendirmeye ihtiyacı olan hiçbir okulumuz kalmayacak. Bu çok önemli." diye konuştu.
Özer, "Atkaracalar ilçesinde 14 derslikli bir anaokulu, ilkokul ve ortaokul yapım kararı verdik. Çankırı ilimizde merkezde ve ilçelerde doğal gaza erişim olup da dönüşümü yapılmayan hiçbir okulumuzu bırakmayacağız. Gerekli ödenekleri gönderdik. Biliyorsunuz okul öncesi eğitime erişimi artırmak için tüm illerimizde bağımsız anaokulları yapmaya ve ana sınıfları açmaya büyük bir gayret sarf ediyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde projeyi inşallah 2022 yılının sonuna kadar tamamlayacağız. 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfı açacağız. Bu kapsamda Orta ilçesine 1, Şabanözü ilçesine 1, merkeze 3 yeni bağımsız anaokulu inşallah yapacağız. Bunu da yatırım bütçemize koymuş olduk. Şabanözü ilçemize bir ortaokul yapacağız. Bir de Kurşunlu ilçemize hem anaokulu hem de halk eğitimi merkezi binasının olduğu yeni bir yapıyı inşallah kavuşturmuş olacağız" diye konuştu.
Bu yatırımların Çankırı'ya hayırlı olmasını dileyen Özer, süreci başarılı şekilde koordine eden tüm yöneticilere teşekkür etti.
Bakan Özer başkanlığında gerçekleştirilen il değerlendirme toplantısına Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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