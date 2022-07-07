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Nefes kesen yamaç paraşütü yarışmasında dereceye giren sporcular ödüllerini aldı

İHA

Nefes kesen yamaç paraşütü yarışmasında dereceye giren sporcular ödüllerini aldı

Çankırı’nın Bayramören ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe (XC Open) Yarışmasında dereceye giren paraşütçülere ödülleri, düzenlenen törenle verildi.
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 7 yıl sonra 'Bayramören Yamaç Paraşütü Mesafe (XC OPEN) Yarışması ve Festivali' yeniden düzenlendi. Çankırı Valiliği ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen ve 2 Temmuz’da başlayan yarışmaya 4’ü yabancı 41 yamaç paraşütçüsü katıldı. 5 gün boyunca uçurtmaları ile havalanarak kıyasıya mücadele eden yamaç paraşütçüleri nefes kesti. Final yarışlarının sona eresi ile Türkiye, Almanya, Ukrayna ve İran'dan 41 paraşütçünün katıldığı yarışmada dereceye giren kulüp ve sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Bayramören ilçe meydanında tören düzenlendi.
Spor klasmanında Mert Efe Ceylan birinci Berke Eyüp Özcan üçüncü, Yasin Demiryürek ise üçüncü oldu. Kadınlar klasmanında Merve Gülşah Arslan birinci, Emine İnen ikinci, Cansu Ataben üçüncü olurken, genel klasmanda ise Dora Göksal birinci oldu. Kulüpler klasmanında ise birinciliği Ankara Yamaç Paraşütü Spor Kulübü kazandı. Dereceye giren sporcu ve takılara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara da katılım belgesi takdim edildi.

“Bayramören semalarında bir kez daha paraşütleri görmek istediğimizi ifade ediyoruz”
Ödül töreninde konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “Çok şükür yarışma maratonunu kazasız belasız sağlıklı bir şekilde bitirdik ve bugüne geldik. Ben öncelikle emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, destekleri için federasyon başkanımıza tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeniden Bayramören’de bu etkinliği başlattığımız için çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyor ama hepinizi tekrar Bayramören semalarında bir kez daha görmek istediğimizi, hatta defalarca görmek istediğimizi ifade ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da etkinliğin devamı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

‘Uluslararası ve Türkiye’nin dört bir yanından sporcularımız katıldı’
Daha sonra konuşan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkan Mehmet Akif Kalaycı ise güzel bir organizasyona imza atıldığını belirterek, “Birçok güzel faaliyetler yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Çankırımıza nasip oldu. Çankırı'mızda özellikle yamaç paraşütü yapmak adına çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir coğrafya var. Biz de bu temmuz ayında bu atmosferi, bu coğrafyayı değerlendirdik. Uluslararası sporcularımız katıldı. Türkiye’nin dört bir tarafından yerli sporcularımız da vardı. Kazasız belasız geçti. Süreci atlattık, bu akşam inşallah buradan ayrılacağız. Bizler Türkiye Hava Sporları Federasyonu olarak 16 alt branşımızın hepsinde eş zamanlı olarak kalkınmayı, alt branşlarımızı kalkındırmayı hedefliyoruz. Tabi ki burada yerel mülki idarenin yerel desteğin katkısı çok önemli” diye konuştu.

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