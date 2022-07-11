Çankırı'da otomobille çarpışan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30’da Atkaracalar ilçesi Kıran Mahallesi Dursun Ulusoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 FBS 695 plakalı otomobil ile Osman Özçelik (16) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Osman Özçelik ve Kerim Sancı (13) yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Atkaracalar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özçelik ve Sancı hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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