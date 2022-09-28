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Çankırı ve Delice tuzlarının saflıklarına ilişkin makale uluslararası dergide yayımlandı

DHA

Çankırı ve Delice tuzlarının saflıklarına ilişkin makale uluslararası dergide yayımlandı


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun´un, Çankırı ve Kırıkkale'nin Delice ilçesinde çıkarılan kaya tuzları ile ilgili bilimsel makalesi, uluslararası saygınlığı bulunan 'Food Additives and Contaminants' dergisinde yayımlandı. Doç. Dr. Ercoşkun, "Yaptığımız çalışmalarda gördük ki Çankırı kaya tuzu ve Delice tuzu dünya çapındaki en saf tuzlardan birisi. Bu gerçeği, bu makaleyle ispat etmiş olduk" dedi.
Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, Türkiye'de doğal tuzlarla ilgili çalışmalarını 'Impurities Of Natural Salts Of The Earth' (Dünyanın Doğal Tuzlarının Safsızlıkları) başlıklı makalesinde topladı. Ercoşkun; beyaz, siyah ve pembe Himalaya, Kalodawa, Wieliczka, Guarende, Maldon, siyah, yeşil ve kırmızı Havai, Algarve, Maras, Margherite di Savio tuzlarına ilaveten Çankırı, Delice, İzmir ve Nahçıvan tuzlarının da olduğu 18 farklı doğal tuz örneğindeki mineral, ağır metal ve mikroplastik içeriklerini araştırdı. Araştırma sonucunda bazı tuzlarda mikroplastik, deniz tuzlarında ağır metal ve mikroplastik gibi zararlı maddelere ulaşılırken; Çankırı'da bulunan tuz mağarası ve Kırıkkale Delice'deki tuz madeninden alınan örneklerde herhangi bir zararlı madde saptanmadı. Doç. Dr. Ercoşkun'un tamamladığı makale, uluslararası saygınlığı bulunan 'Food Additives and Contaminants' dergisinde yayımlandı.
'ÇANKIRI VE DELİCE TUZUNUN SAFLIĞINI İSPAT ETTİK'
Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, çalışmalarına dayanarak Çankırı kaya tuzunun, dünya genelinde çıkarılan ve kullanılan tuzlar arasında en saf olanı olduğunu söyledi. Çankırı tuz mağarasından elde edilen kaya tuzunun kirlenmeden kaldığı, içerisinde kurşun, cıva, arsenik gibi hiçbir ağır metal bulunmadığını söyleyen Doç. Dr. Ercoşkun, "Tuz, Çankırı için en önemli gelir kaynaklarından biri olmasının yanı sıra yörenin kültürüne, sanatına, ekonomisine yön vermiştir. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde bu coğrafyanın değerlerini araştırıp, bunların gerçek değerlerini ve önemlerini ortaya çıkartmak istiyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarda 'gıda katkı maddeleri ve bulaşanları' diye bir dergide makalemiz yayımlandı. 2 Eylül'de yayımlandı makale. Makalenin başlığı 'Dünyanın Doğal Tuzlarının Safsızlıkları.' Bu kapsamda farklı tuzlardan toplamıştık dünyanın değişik coğrafyalarından. İçerisine bizim Çankırı ve Kırıkkale Derice tuzlarını da ilave ettik. Yaptığımız çalışmalarda gördük ki; Çankırı kaya tuzu ve Delice tuzu dünya çapındaki en saf tuzlardan birisi. Bu gerçeği, bu makaleyle ispat etmiş olduk" dedi.
'HİÇBİR AĞIR METAL BULUNMAMAKTADIR'
Çankırı kaya tuzunun yaklaşık 35 milyon yıllık bir geçmişi olduğunu ve zararlı madde bulundurmadığını aktaran Doç. Dr. Ercoşkun, "Deniz tuzlarında özellikle son yıllarda gündemde olan mikroplastik içeriği, aynı şekilde ağır metal içeriği sebebiyle deniz tuzlarının trendi; deniz tuzlarına yönelik talep gün geçtikçe azalmaktadır. Bununla birlikte akarsu tuzlarında ve göl tuzlarında da bu tip safsızlıklarla karşılaşabiliyoruz. Dünya hızla kirleniyor; bu kirlenmeden bütün sular ve tuzlar nasibini alıyor. Dolayısıyla 35 milyon yıl önce oluşmuş Çankırı kaya tuzunda mikroplastik bulunması durumu söz konusu değil. Ancak bizim şüphelendiğimiz bir şeyler vardı ki; 'Ağır metaller var mı yok mu' diye. Bunu da mukayeseli olarak dünyadaki en ünlü tuzlarla kıyaslayarak bu çalışmayı yaptık. Gördük ki Çankırı tuzunda kurşun, cıva, arsenik gibi hiçbir ağır metal bulunmamaktadır. Çankırı tuzunun kimyasal içerik bakımından diğer tuzlarla mukayese ettiğimizde şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz; Çankırı kaya tuzu dünyanın en saf tuzlarından birisidir" diye konuştu.
Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, Çankırı kaya tuzunun çevresel kirlilikten etkilenmeden günümüze kadar geldiğini aktararak, şöyle devam etti:
"Çankırı kaya tuzu, yüzeyde bulunmaması, insanların etkilerinin ulaşamaması, yerin 150 metre altında bulunması sebebiyle dünyaya verdiğimiz kirlilikten etkilenmiyor. Bu sebeple de Çankırı tuzu çevresel kirlilikten de etkilenmiyor. Doğal olarak da içerisinde ağır metal yok. Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde mikroplastik, radyoaktif veya ağır metal kirliliği bulunmasına rağmen Çankırı tuzunda bu maddeler bulunmamaktadır."DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2022-09-28 16:18:05

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