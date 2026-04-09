        Çankırı'nın tescilli lezzeti: Ehlibilir kurabiyesi

        Çankırı'nın tescilli lezzeti: Ehlibilir kurabiyesi

        Çankırı'nın coğrafi işaretli 'Ehlibilir kurabiyesi', hafif ve kıtırlığıyla kenti ziyaret eden vatandaşların vazgeçilmezi arasında yer alıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Çankırı'nın tescilli lezzeti

        Binlerce yıllık kültürel birikimiyle öne çıkan Çankırı, yöresel mutfağıyla da dikkat çekiyor.

        Kentin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Ehlibilir kurabiyesi, lezzetiyle hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Yüzyılı aşkın süredir evlerde yapılan ve günümüzde restoran menülerinde de yer bulan Ehlibilir kurabiyesi, 2022 yılında coğrafi işaret tescili alarak Türkiye genelinde bilinirliğini artırdı.

        Temel olarak undan hazırlanan ve fırında pişirilen kurabiye, hafif yapısıyla kentin öne çıkan tatları arasında bulunuyor.

        REKLAM

        Çankırı’yı ziyaret eden turistlerin en çok tercih ettiği lezzetler arasında yer alan ürün, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen ziyaretçilerden de ilgi görüyor.

        Aşçı Hatice Altın, Ehlibilir kurabiyesinin Çankırı’da geleneksel olarak yapılan önemli tatlardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Çankırı'da 'ehlibilir' olarak bilinen bu kurabiye, aslında un kurabiyesi türündedir. Temel olarak undan yapıldığı için mideyi rahatsız etmeden rahatlıkla tüketilebilir. Hafif yapısıyla her yaştan insanın severek yediği bir tatlıdır. Bayramlarda ve özel günlerde sıkça yapılır. Coğrafi işaret almasıyla birlikte yeniden değer kazanan bu lezzet, şehrimizin önemli geleneksel ürünlerinden biridir. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar bu kurabiyeyi tatmak için Çankırı'ya geliyor."

        Altın, ağızda kıtır bir tat bırakan kurabiyenin, çocuklardan yaşlılara kadar herkes tarafından tercih edildiğini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını silahla öldürdükten sonra intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Rüzgar Caddesi'nde bir evde meydana gelen olayda, H.D. (28) ve kız arkadaşı Ş.Z. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tar...
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Töre cinayetinde vahşetin nedeni ortaya çıktı!
        Töre cinayetinde vahşetin nedeni ortaya çıktı!
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Peruğunu çıkardı
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?