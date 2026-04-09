Çankırı'nın tescilli lezzeti: Ehlibilir kurabiyesi

Binlerce yıllık kültürel birikimiyle öne çıkan Çankırı, yöresel mutfağıyla da dikkat çekiyor.

Kentin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Ehlibilir kurabiyesi, lezzetiyle hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yüzyılı aşkın süredir evlerde yapılan ve günümüzde restoran menülerinde de yer bulan Ehlibilir kurabiyesi, 2022 yılında coğrafi işaret tescili alarak Türkiye genelinde bilinirliğini artırdı.

Temel olarak undan hazırlanan ve fırında pişirilen kurabiye, hafif yapısıyla kentin öne çıkan tatları arasında bulunuyor.

Çankırı’yı ziyaret eden turistlerin en çok tercih ettiği lezzetler arasında yer alan ürün, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen ziyaretçilerden de ilgi görüyor.

Aşçı Hatice Altın, Ehlibilir kurabiyesinin Çankırı’da geleneksel olarak yapılan önemli tatlardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çankırı'da 'ehlibilir' olarak bilinen bu kurabiye, aslında un kurabiyesi türündedir. Temel olarak undan yapıldığı için mideyi rahatsız etmeden rahatlıkla tüketilebilir. Hafif yapısıyla her yaştan insanın severek yediği bir tatlıdır. Bayramlarda ve özel günlerde sıkça yapılır. Coğrafi işaret almasıyla birlikte yeniden değer kazanan bu lezzet, şehrimizin önemli geleneksel ürünlerinden biridir. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar bu kurabiyeyi tatmak için Çankırı'ya geliyor."

Altın, ağızda kıtır bir tat bırakan kurabiyenin, çocuklardan yaşlılara kadar herkes tarafından tercih edildiğini sözlerine ekledi.