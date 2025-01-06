Canlarını hiçe saydılar

Ankara’nın Mamak ilçesinde iki genç, seyir halinde olan bir Belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Trafiğe aldırış etmeden ilerleyen gençler, hayatlarını hiçe saydı.

Arkadan gelen bir otomobil içerisinden kendilerini cep telefonuna kaydedildiği fark eden geçlerden biri otobüsü bırakarak şerit değiştirdi. Diğer genç ise otobüsün hızlanmasıyla gözlerden kayboldu.