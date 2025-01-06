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        Canlarını hiçe saydılar

        Ankara'da patenli iki genç, otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Canlarını hiçe sayan gençler, bir süre sonra gözden kayboldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 23:49 Güncelleme: 06.01.2025 - 23:49
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        Canlarını hiçe saydılar
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        Ankara’nın Mamak ilçesinde iki genç, seyir halinde olan bir Belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Trafiğe aldırış etmeden ilerleyen gençler, hayatlarını hiçe saydı.

        Arkadan gelen bir otomobil içerisinden kendilerini cep telefonuna kaydedildiği fark eden geçlerden biri otobüsü bırakarak şerit değiştirdi. Diğer genç ise otobüsün hızlanmasıyla gözlerden kayboldu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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