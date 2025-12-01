Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, Fed'in faiz indirimi yapacağına dair güçlü beklentilerle yükselişe geçti. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4.256 doları aşarak beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Zirvenin ardından hafif bir gerileme yaşansa da altının onsu cuma gününe göre yüzde 0,47 artışla 4.238 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 5.786 TL'den alıcı buluyor. İşte 1 Aralık 2025 altın fiyatları canlı ve güncel alış-satış rakamları…