Altın 5 haftanın en yüksek seviyesinde! 1 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
Güncel altın fiyatları 1 Aralık 2025 Pazartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Sarı metal, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz indirimi yapacağına yönelik güçlü beklentilerle yükselişini sürdürüyor. Altın haftanın ilk işlem gününde beş haftanın zirvesine çıktı. Günün erken saatlerinde ons altın 4.256 doları aştı. İlerleyen saatlerde hafif bir gerileme yaşansa da altının onsu Cuma gününe göre yüzde 0,42 artışla 4238 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde ise gram altın 5.786 TL seviyesinde seyrediyor. İşte 1 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.785,8500
Satış: 5.786,6290
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.237,79
Satış: 4.238,69
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.257,3600
Satış: 9.461,1400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 37.029,4400
Satış: 37.728,8200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.973,00
Satış: 38.277,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.447,97
Satış: 18.913,12
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 37.011,61
Satış: 37.710,57
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.475,37
Satış: 39.446,20
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.211,52
Satış: 4.319,84
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.314,22
Satış: 5.562,84
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 94.582,00
Satış: 95.546,00