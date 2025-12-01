Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 1 ARALIK 2025: Altın 5 haftanın en yüksek seviyesinde! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın 5 haftanın en yüksek seviyesinde! 1 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Güncel altın fiyatları 1 Aralık 2025 Pazartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Sarı metal, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz indirimi yapacağına yönelik güçlü beklentilerle yükselişini sürdürüyor. Altın haftanın ilk işlem gününde beş haftanın zirvesine çıktı. Günün erken saatlerinde ons altın 4.256 doları aştı. İlerleyen saatlerde hafif bir gerileme yaşansa da altının onsu Cuma gününe göre yüzde 0,42 artışla 4238 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde ise gram altın 5.786 TL seviyesinde seyrediyor. İşte 1 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 09:36 Güncelleme: 01.12.2025 - 09:36
        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, Fed'in faiz indirimi yapacağına dair güçlü beklentilerle yükselişe geçti. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4.256 doları aşarak beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Zirvenin ardından hafif bir gerileme yaşansa da altının onsu cuma gününe göre yüzde 0,47 artışla 4.238 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 5.786 TL'den alıcı buluyor. İşte 1 Aralık 2025 altın fiyatları canlı ve güncel alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.785,8500

        Satış: 5.786,6290

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.237,79

        Satış: 4.238,69

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.257,3600

        Satış: 9.461,1400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.029,4400

        Satış: 37.728,8200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.973,00

        Satış: 38.277,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.447,97

        Satış: 18.913,12

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.011,61

        Satış: 37.710,57

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.475,37

        Satış: 39.446,20

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.211,52

        Satış: 4.319,84

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.314,22

        Satış: 5.562,84

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 94.582,00

        Satış: 95.546,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
