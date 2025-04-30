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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 1 MAYIS 2025: Altın fiyatları düşüşte! Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 1 Mayıs 2025 Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Başkanı Trump'ın otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmeye yönelik imzaladığı kararname sonrası yatay seyrediyor. Anlık verilere göre, gram altın 4090 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 6544 TL, tam altın ise 26.898 TL'den satışa sunuluyor. İşte 1 Mayıs 2025 güncel 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 07:51 Güncelleme: 01.05.2025 - 00:00
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        1

        Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmesi ve çeşitli ülkelerle ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmesinin ardından Salı günü yaşadığı düşüşten sonra yatay seyretti. Altının ons fiyatı, önceki seansta yüzde 0,8’lik düşüşün ardından 3.316 dolar civarında işlem gördü. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, 1 Mayıs 2025 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın fiyatları son durum…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.090,2570

        Satış: 4.090,7150

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.309,0200

        Satış: 3.309,8500

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.544,4100

        Satış: 6.688,3200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.177,6400

        Satış: 26.671,4600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.898,00

        Satış: 27.072,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.067,17

        Satış: 13.396,57

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.201,74

        Satış: 26.699,07

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.347,96

        Satış: 28.031,29

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.257,35

        Satış: 3.198,97

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.763,69

        Satış: 3.959,65

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 66.852,00

        Satış: 67.755,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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