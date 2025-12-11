Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ARALIK 2025: Altın fiyatlarında Fed etkisi! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında Fed etkisi! İşte 11 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 11 Aralık 2025 Perşembe günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi. Fed'in faiz kararı sonrası dolar endeksi son altı haftanın en düşük noktasına çekildi. Fed kararının fiyatlara yansımasıyla altında kâr satışları görülmeye başlandı. Gram altın güne 5.775 TL, ons altın ise 4.215 dolar seviyesinde başladı. İşte 11 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 09:16 Güncelleme: 11.12.2025 - 09:16
        1

        Fed faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası dolar endeksi son altı haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişmenin ardından altın piyasasında kâr satışlarını tetikledi. Fed kararının fiyatlamalara yansımasıyla ons altında geri çekilmeler yaşandı. Haftanın dördüncü işlem gününe gram altın 5 bin 775 lira, ons altın ise 4 bin 215 dolar seviyelerinde başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 11 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.764,3250

        Satış: 5.765,0920

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.214,46

        Satış: 4.215,65

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.222,9200

        Satış: 9.425,9300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.891,6800

        Satış: 37.588,4000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.580,00

        Satış: 37.955,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.393,40

        Satış: 18.857,01

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.902,12

        Satış: 37.598,68

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.329,72

        Satış: 39.297,11

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.190,12

        Satış: 4.290,59

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.279,45

        Satış: 5.520,09

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.731,00

        Satış: 94.640,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
