Fed faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası dolar endeksi son altı haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişmenin ardından altın piyasasında kâr satışlarını tetikledi. Fed kararının fiyatlamalara yansımasıyla ons altında geri çekilmeler yaşandı. Haftanın dördüncü işlem gününe gram altın 5 bin 775 lira, ons altın ise 4 bin 215 dolar seviyelerinde başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 11 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.