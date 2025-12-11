Altın fiyatlarında Fed etkisi! İşte 11 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 11 Aralık 2025 Perşembe günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi. Fed'in faiz kararı sonrası dolar endeksi son altı haftanın en düşük noktasına çekildi. Fed kararının fiyatlara yansımasıyla altında kâr satışları görülmeye başlandı. Gram altın güne 5.775 TL, ons altın ise 4.215 dolar seviyesinde başladı. İşte 11 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu.
Fed faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası dolar endeksi son altı haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişmenin ardından altın piyasasında kâr satışlarını tetikledi. Fed kararının fiyatlamalara yansımasıyla ons altında geri çekilmeler yaşandı. Haftanın dördüncü işlem gününe gram altın 5 bin 775 lira, ons altın ise 4 bin 215 dolar seviyelerinde başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 11 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.764,3250
Satış: 5.765,0920
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.214,46
Satış: 4.215,65
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.222,9200
Satış: 9.425,9300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.891,6800
Satış: 37.588,4000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.580,00
Satış: 37.955,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.393,40
Satış: 18.857,01
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.902,12
Satış: 37.598,68
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.329,72
Satış: 39.297,11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.190,12
Satış: 4.290,59
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.279,45
Satış: 5.520,09
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93.731,00
Satış: 94.640,00