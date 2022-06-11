Altın fiyatları son günlerde bin liranın üzerini görürken "Gram altın ne kadar, çeyrek kaç altın kaç TL?" araştırmaları da hız kazandı. Dolar kurundaki artışla paralel olarak yükselişe geçen altın altın fiyatlarında dün sürpriz yaşandı. Bin liralık krştik sınırı aşan altın fiyatları haftanın son işlem gününde gerilerken yeniden yükselişe geçti. İşte, 11 Haziran saat 08:20 itibariyle altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı...

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