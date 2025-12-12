Habertürk
        Altın fiyatları 12 Aralık 2025 Cuma günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi. Fed'in faiz kararı sonrası dolar endeksi son altı haftanın en düşük noktasına çekildi. Fed kararının fiyatlara yansımasıyla altında kâr satışları görülmeye başlandı. Gram altın güne 5.775 TL, ons altın ise 4.215 dolar seviyesinde başladı. İşte 12 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu.

        Giriş: 12.12.2025 - 00:27 Güncelleme: 12.12.2025 - 00:27
        Fed faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası dolar endeksi son altı haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişmenin ardından altın piyasasında kâr satışlarını tetikledi. Fed kararının fiyatlamalara yansımasıyla ons altında geri çekilmeler yaşandı. Haftanın dördüncü işlem gününe gram altın 5 bin 775 lira, ons altın ise 4 bin 215 dolar seviyelerinde başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 12 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.775,9010

        Satış: 5.776,5450

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.213,55

        Satış: 4.214,44

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.241,4400

        Satış: 9.444,6500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.965,7700

        Satış: 37.663,0700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.621,00

        Satış: 37.904,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.423,42

        Satış: 18.887,92

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.962,35

        Satış: 37.660,31

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.345,14

        Satış: 39.312,89

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.193,67

        Satış: 4.285,52

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.285,21

        Satış: 5.512,68

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.833,00

        Satış: 94.513,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
