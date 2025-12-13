Altın haftayı yükselişle kapatıyor! İşte 13 Aralık Cumartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 13 Aralık 2025 Cumartesi verileri araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılında faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerle yükselişe geçti. Ons altın, haftanın son işlem gününde 4.300 doları aştı. Altının gram fiyatı ise 17 Ekim'de gördüğü rekoru aşarak önemli bir yükselişe imza attı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 13 Aralık 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
Canlı altın fiyatları 13 Aralık 2025 alış-satış tablosu yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Değerli metal, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerle yükselişini sürdürüyor. Altının onsu günün başlangıcında 4 bin 288 dolardan işlem görürken, günün ortasında 4 bin 318 dolara çıktı. Yurt içinde altının gram fiyatı 5 bin 900 lirayı aştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 13 Aralık 2025 güncel altın fiyatları grafiği...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.951,0040
Satış: 5.951,7730
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.317,93
Satış: 4.318,58
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.521,6100
Satış: 9.731,1500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.086,4300
Satış: 38.805,5600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.471,00
Satış: 38.789,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.976,85
Satış: 19.455,05
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.072,68
Satış: 38.791,11
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.254,87
Satış: 40.254,32
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.267,34
Satış: 4.374,04
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.404,93
Satış: 5.642,06
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 95.955,00
Satış: 96.720,00