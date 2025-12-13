Canlı altın fiyatları 13 Aralık 2025 alış-satış tablosu yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Değerli metal, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerle yükselişini sürdürüyor. Altının onsu günün başlangıcında 4 bin 288 dolardan işlem görürken, günün ortasında 4 bin 318 dolara çıktı. Yurt içinde altının gram fiyatı 5 bin 900 lirayı aştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 13 Aralık 2025 güncel altın fiyatları grafiği...