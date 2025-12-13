Habertürk
Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 13 ARALIK: Altın haftayı yükselişle kapatıyor! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın haftayı yükselişle kapatıyor! İşte 13 Aralık Cumartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 13 Aralık 2025 Cumartesi verileri araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılında faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerle yükselişe geçti. Ons altın, haftanın son işlem gününde 4.300 doları aştı. Altının gram fiyatı ise 17 Ekim'de gördüğü rekoru aşarak önemli bir yükselişe imza attı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 13 Aralık 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        13.12.2025 - 00:18
        1

        Canlı altın fiyatları 13 Aralık 2025 alış-satış tablosu yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Değerli metal, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerle yükselişini sürdürüyor. Altının onsu günün başlangıcında 4 bin 288 dolardan işlem görürken, günün ortasında 4 bin 318 dolara çıktı. Yurt içinde altının gram fiyatı 5 bin 900 lirayı aştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 13 Aralık 2025 güncel altın fiyatları grafiği...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.951,0040

        Satış: 5.951,7730

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.317,93

        Satış: 4.318,58

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.521,6100

        Satış: 9.731,1500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.086,4300

        Satış: 38.805,5600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.471,00

        Satış: 38.789,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.976,85

        Satış: 19.455,05

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.072,68

        Satış: 38.791,11

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 39.254,87

        Satış: 40.254,32

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.267,34

        Satış: 4.374,04

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.404,93

        Satış: 5.642,06

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 95.955,00

        Satış: 96.720,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
