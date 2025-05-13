Altın sert düşüş sonrası dengelendi! Ons, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? 13 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları
Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 13 Mayıs Salı günü için araştırılıyor. Altın, ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin büyük ölçüde azalması sonucu güvenli limanlara olan talebin düşmesiyle yaşanan sert satışların ardından dengelendi. Anlık verilere göre, saat 08.00 itibarıyla ons altın fiyatı 3.230 TL, Cumhuriyet altını fiyatı 26.410 TL seviyesinde. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 13 Mayıs 2025 Güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu...
Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. ABD ve Çin’in karşılıklı vergi indirimine gitmesiyle küresel ticaret geriliminde tansiyon düştü. Bu gelişme sonrası güvenli liman talebindeki azalma ve riskli varlıklara dönüş, altın fiyatlarında sert satışlara neden oldu. Haftaya hızlı bir düşüşle başlayan altın, yeni denge seviyesini arıyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapmak isteyenler "13 Mayıs Salı bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram ve ons altın fiyatları son durum…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
12 Mayıs Pazartesi günü 4 bin TL'nin altını gören gram altın, bugün saat 08.00 itibarıyla 4050 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.049,9590
Satış: 4.050,5820
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.229,7800
Satış: 3.230,6100
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.480,1500
Satış: 6.622,9600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.920,5800
Satış: 26.410,8200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.116,00
Satış: 27.334,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.922,05
Satış: 13.247,62
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.925,12
Satış: 26.414,22
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 26.989,76
Satış: 27.664,37
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.234,84
Satış: 3.176,84
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.727,12
Satış: 3.927,30
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.182,00
Satış: 67.177,00