Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde de yakından takip ediliyor. ABD-Çin arasında artan gerilim ve Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler nedeniyle yatırımcılar güvenli liman varlıklardan olan altına yöneldi. Altının ons fiyatı, günün erken saatlerinde 4.185 dolara ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi. Yurt içinde gram altın fiyatı ise 5 bin 600 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 15 Ekim 2025 güncel altın fiyatları!