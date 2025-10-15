Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 15 Ekim 2025 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Altın, ABD-Çin arasındaki gerilimin tırmanması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl içinde iki kez daha faiz indirimine gideceği beklentileriyle rekor seviyeye yükseldi. Haftanın üçüncü işlem gününde külçe altın ons başına 4.185 dolarla zirveye çıktı. Altının gram fiyatı ise 5 bin 600 lirayı aştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Ekim 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde de yakından takip ediliyor. ABD-Çin arasında artan gerilim ve Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler nedeniyle yatırımcılar güvenli liman varlıklardan olan altına yöneldi. Altının ons fiyatı, günün erken saatlerinde 4.185 dolara ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi. Yurt içinde gram altın fiyatı ise 5 bin 600 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 15 Ekim 2025 güncel altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.614,7750
Satış: 5.615,5140
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.141,89
Satış: 4.143,98
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.983,9300
Satış: 9.181,6600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.935,8000
Satış: 36.614,1600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.447,00
Satış: 37.814,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.924,21
Satış: 18.376,19
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.960,81
Satış: 36.639,98
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.754,64
Satış: 38.702,62
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.166,17
Satış: 4.270,74
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.240,73
Satış: 5.491,30
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93.271,00
Satış: 94.319,00