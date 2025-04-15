Güncel altın fiyatları 15 Nisan 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları son dakika hareketleri haftanın ikinci iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış grafiğini inceliyor. Altın fiyatları, ABD'nin gümrük tarifelerine dair çelişkili açıklamalarla artan belirsizlik ortamında rekor tazeledi. Yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken, ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra bir miktar geri çekildi. Anlık verilere göre, gram altın 3 bin 948 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları 15 Nisan 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Dün sabah erken saatlerde yükselişe geçen altın, ons başına 3 bin 245 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rekor seviyeyi gören ons altın, daha sonra kâr satışlarının etkisiyle bir miktar geriledi. Trump’ın politikaları nedeniyle güçlenen resesyon korkusu; ABD hisse senetleri, tahviller ve dolarda büyük sarsıntılara yol açarken, güvenli liman talebiyle değerli metal bu yıl yüzde 20 yükseldi. İşte 15 Nisan 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
GOLDMAN ALTIN TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs 2025 sonu altın fiyatı tahminini 3 bin 300 dolardan ons başına 3 bin 700 dolara yükseltti. Banka’nın notunda, “Resesyon yaşanırsa, ETF girişleri hızlanabilir” denildi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.942,3530
Satış: 3.942,8180
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.228,00
Satış: 3.228,90
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.307,7700
Satış: 6.446,5200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.233,8500
Satış: 25.709,8600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 25.842,00
Satış: 26.005,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.579,10
Satış: 12.895,48
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.237,06
Satış: 25.712,10
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 26.263,72
Satış: 26.927,49
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.166,40
Satış: 3.092,47
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.613,61
Satış: 3.801,63
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 64.208,00
Satış: 65.061,00