Altın fiyatları 15 Nisan 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Dün sabah erken saatlerde yükselişe geçen altın, ons başına 3 bin 245 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rekor seviyeyi gören ons altın, daha sonra kâr satışlarının etkisiyle bir miktar geriledi. Trump’ın politikaları nedeniyle güçlenen resesyon korkusu; ABD hisse senetleri, tahviller ve dolarda büyük sarsıntılara yol açarken, güvenli liman talebiyle değerli metal bu yıl yüzde 20 yükseldi. İşte 15 Nisan 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…