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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 15 NİSAN 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL?

        Güncel altın fiyatları 15 Nisan 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika hareketleri haftanın ikinci iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış grafiğini inceliyor. Altın fiyatları, ABD'nin gümrük tarifelerine dair çelişkili açıklamalarla artan belirsizlik ortamında rekor tazeledi. Yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken, ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra bir miktar geri çekildi. Anlık verilere göre, gram altın 3 bin 948 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 07:32 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:39
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        1

        Altın fiyatları 15 Nisan 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Dün sabah erken saatlerde yükselişe geçen altın, ons başına 3 bin 245 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rekor seviyeyi gören ons altın, daha sonra kâr satışlarının etkisiyle bir miktar geriledi. Trump’ın politikaları nedeniyle güçlenen resesyon korkusu; ABD hisse senetleri, tahviller ve dolarda büyük sarsıntılara yol açarken, güvenli liman talebiyle değerli metal bu yıl yüzde 20 yükseldi. İşte 15 Nisan 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GOLDMAN ALTIN TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

        ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs 2025 sonu altın fiyatı tahminini 3 bin 300 dolardan ons başına 3 bin 700 dolara yükseltti. Banka’nın notunda, “Resesyon yaşanırsa, ETF girişleri hızlanabilir” denildi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.942,3530

        Satış: 3.942,8180

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.228,00

        Satış: 3.228,90

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.307,7700

        Satış: 6.446,5200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.233,8500

        Satış: 25.709,8600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 25.842,00

        Satış: 26.005,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.579,10

        Satış: 12.895,48

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.237,06

        Satış: 25.712,10

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 26.263,72

        Satış: 26.927,49

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.166,40

        Satış: 3.092,47

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.613,61

        Satış: 3.801,63

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 64.208,00

        Satış: 65.061,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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