Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Küresel çapta yaşanan gelişmeler nedeniyle altın fiyatları sert düştü. Perşembe günü ons altın fiyatı 3 bin 120 dolar, gram altın ise 3 bin 889 lira seviyesine kadar gerilemişti. ABD işsizlik maaşı ve ÜFE verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'in konuşmasının ardından sarı metal bir miktar toparlanma gösterdi. Ancak yeniden değer kaybı yaşadı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ve gram altın kaç TL? İşte, 16 Mayıs 2025 Altın fiyatlarında son durum…