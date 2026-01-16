Canlı altın fiyatları 16 Ocak 2026: Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 16 Ocak 2026 Cuma günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında kalması, Fed'e yönelik gevşeme beklentilerinin zayıflaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda daha ılımlı bir tutum sergilemesiyle birlikte altındaki yükseliş ivmesi yavaşladı. Buna karşın gram altın, haftayı yaklaşık yüzde 2,5 primle kapatmaya hazırlanıyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 16 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları alış-satış rakamları haftanın son işlem gününde yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor. Özellikle düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar, "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. 16 Ocak Cuma günü altındaki yükseliş ivmesi yavaşladı. Gram altın güne 6.395 TL seviyesinden, ons altın ise 4.595 dolar düzeyinden başladı. İşte 16 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.399,4460
Satış: 6.400,2810
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.596,10
Satış: 4.596,96
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.238,7300
Satış: 10.464,3900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 40.954,9400
Satış: 41.729,5600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 42.051,00
Satış: 42.398,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.405,60
Satış: 20.919,98
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40.939,14
Satış: 41.712,01
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 42.681,03
Satış: 43.765,31
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.562,72
Satış: 4.727,89
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.884,93
Satış: 6.159,23
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 104.800,00
Satış: 106.073,00