Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 16 OCAK 2026: Bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 16 Ocak 2026: Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 16 Ocak 2026 Cuma günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında kalması, Fed'e yönelik gevşeme beklentilerinin zayıflaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda daha ılımlı bir tutum sergilemesiyle birlikte altındaki yükseliş ivmesi yavaşladı. Buna karşın gram altın, haftayı yaklaşık yüzde 2,5 primle kapatmaya hazırlanıyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 16 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 07:59 Güncelleme: 16.01.2026 - 07:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları alış-satış rakamları haftanın son işlem gününde yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor. Özellikle düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar, "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. 16 Ocak Cuma günü altındaki yükseliş ivmesi yavaşladı. Gram altın güne 6.395 TL seviyesinden, ons altın ise 4.595 dolar düzeyinden başladı. İşte 16 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.399,4460

        Satış: 6.400,2810

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.596,10

        Satış: 4.596,96

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.238,7300

        Satış: 10.464,3900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.954,9400

        Satış: 41.729,5600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 42.051,00

        Satış: 42.398,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.405,60

        Satış: 20.919,98

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.939,14

        Satış: 41.712,01

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 42.681,03

        Satış: 43.765,31

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.562,72

        Satış: 4.727,89

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.884,93

        Satış: 6.159,23

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 104.800,00

        Satış: 106.073,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Leyla için adalet zamanı!
        Leyla için adalet zamanı!
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Türkiye'nin kuzeyi için uyarılar! Yağmur ve karla karışık yağmur
        Türkiye'nin kuzeyi için uyarılar! Yağmur ve karla karışık yağmur
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz?
        Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz?
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Merz'den nükleer açıklaması
        Merz'den nükleer açıklaması
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Bahçelievler'de 3 milyon liralık altın soygunu kamerada
        Bahçelievler'de 3 milyon liralık altın soygunu kamerada
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!