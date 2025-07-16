Altında yukarı yönlü hareketlilik! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Dün açıklanan ABD enflasyon verileri ile gerileyen altın fiyatları bu sabah yeniden yükselişe geçti. Gram altın saat 17.30 itibarıyla 4 bin 304 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira? İşte 16 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları!
Canlı altın fiyatları 16 Temmuz Çarşamba alım satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD'de dün açıklanan TÜFE verilerinin ardından ons altın geri çekilmişti. Altın fiyatları bu sabah yönünü yeniden yukarı çevirdi. Güne 3324 dolardan başlayan ons altın, saat 17.30 itibarıyla 3339 dolar seviyesinde. İşte, 16 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış rakamları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.304,84
Satış: 4.305,29
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.339,00
Satış: 3.339,63
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.887,5600
Satış: 7.039,0500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.548,9700
Satış: 28.068,2100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.934,00
Satış: 28.084,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.732,43
Satış: 14.078,30
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.550,96
Satış: 28.070,50
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.387,55
Satış: 29.096,64
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.346,94
Satış: 3.302,49
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.908,86
Satış: 4.110,51
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.586,00
Satış: 70.112,00