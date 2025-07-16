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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 16 TEMMUZ 2025: Altında yukarı yönlü hareketlilik! Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

        Altında yukarı yönlü hareketlilik! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Dün açıklanan ABD enflasyon verileri ile gerileyen altın fiyatları bu sabah yeniden yükselişe geçti. Gram altın saat 17.30 itibarıyla 4 bin 304 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira? İşte 16 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 18:53 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:53
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        1

        Canlı altın fiyatları 16 Temmuz Çarşamba alım satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD'de dün açıklanan TÜFE verilerinin ardından ons altın geri çekilmişti. Altın fiyatları bu sabah yönünü yeniden yukarı çevirdi. Güne 3324 dolardan başlayan ons altın, saat 17.30 itibarıyla 3339 dolar seviyesinde. İşte, 16 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.304,84

        Satış: 4.305,29

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.339,00

        Satış: 3.339,63

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.887,5600

        Satış: 7.039,0500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.548,9700

        Satış: 28.068,2100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.934,00

        Satış: 28.084,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.732,43

        Satış: 14.078,30

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.550,96

        Satış: 28.070,50

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.387,55

        Satış: 29.096,64

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.346,94

        Satış: 3.302,49

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.908,86

        Satış: 4.110,51

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.586,00

        Satış: 70.112,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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