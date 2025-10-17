Habertürk
Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 17 EKİM 2025: Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 17 Ekim 2025 Cuma verileri yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler ve ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi nedeniyle güvenli liman talebini artıyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. Ons altın 4379 doları görerek tarihi zirvesini yenilerken, gram altın 5900 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, Cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Ekim 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 08:50 Güncelleme: 17.10.2025 - 08:50
        1

        Altın fiyatları alış-satış tablosu her gün olduğu gibi 17 Ekim 2025 Cuma günü de gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. Artışta FED’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler, jeopolitik gelişmeler, ekonomiye ilişkin belirsizlikler, merkez bankalarının alımları, doların zayıflaması ve fon girişleri etkili oluyor. Altının ons fiyatı 4.379 dolar ile rekor tazeledi. Ons altından destekle yurt içinde gram altın da yeni zirveyi gördü. İşte 17 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.882,6120

        Satış: 5.883,3000

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.340,94

        Satış: 4.342,06

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.412,3100

        Satış: 9.619,4200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.648,7200

        Satış: 38.359,1200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 40.163,00

        Satış: 40.517,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.750,39

        Satış: 19.222,91

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.618,34

        Satış: 38.328,25

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 39.985,36

        Satış: 41.002,73

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.400,16

        Satış: 4.543,49

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.620,76

        Satış: 5.889,71

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 100.036,00

        Satış: 101.137,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
