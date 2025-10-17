Altın fiyatları alış-satış tablosu her gün olduğu gibi 17 Ekim 2025 Cuma günü de gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. Artışta FED’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler, jeopolitik gelişmeler, ekonomiye ilişkin belirsizlikler, merkez bankalarının alımları, doların zayıflaması ve fon girişleri etkili oluyor. Altının ons fiyatı 4.379 dolar ile rekor tazeledi. Ons altından destekle yurt içinde gram altın da yeni zirveyi gördü. İşte 17 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…