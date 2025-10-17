Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 17 Ekim 2025 Cuma verileri yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler ve ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi nedeniyle güvenli liman talebini artıyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. Ons altın 4379 doları görerek tarihi zirvesini yenilerken, gram altın 5900 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, Cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Ekim 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları alış-satış tablosu her gün olduğu gibi 17 Ekim 2025 Cuma günü de gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. Artışta FED’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler, jeopolitik gelişmeler, ekonomiye ilişkin belirsizlikler, merkez bankalarının alımları, doların zayıflaması ve fon girişleri etkili oluyor. Altının ons fiyatı 4.379 dolar ile rekor tazeledi. Ons altından destekle yurt içinde gram altın da yeni zirveyi gördü. İşte 17 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.882,6120
Satış: 5.883,3000
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.340,94
Satış: 4.342,06
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.412,3100
Satış: 9.619,4200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 37.648,7200
Satış: 38.359,1200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 40.163,00
Satış: 40.517,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.750,39
Satış: 19.222,91
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 37.618,34
Satış: 38.328,25
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.985,36
Satış: 41.002,73
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.400,16
Satış: 4.543,49
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.620,76
Satış: 5.889,71
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 100.036,00
Satış: 101.137,00