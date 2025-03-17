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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 18 MART: Altın rekora yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları rekora yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış grafiğini inceliyor. Geçtiğimiz haftayı yükseliş açısından verimli geçiren altın, ons bazında uzun zamandır beklenen 3 bin dolar seviyesini aştı. Anlık verilere göre, ons altın 2 bin 986 liradan işlem görürken, gram altın 3 bin 522 liradan alınıp satılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Mart 2025 Salı Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 07:30 Güncelleme: 18.03.2025 - 00:17
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        1

        Altın fiyatları 18 Mart 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın ABD'nin Yemen'e saldırıları ve Fed beklentisiyle rekora yakın seyrediyor. Ons tarafındaki güçlü ivmelenme gram tarafına da pozitif yansıdı. Döviz kurlarındaki volatilite de altını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 18 Mart 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3516 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3516 lira, en yüksek de 3529 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3522 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.522,97

        Satış: 3.523,36

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.986,50

        Satış: 2.987,07

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.635,8600

        Satış: 5.759,8400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 22.540,2100

        Satış: 22.965,7600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.052,00

        Satış: 23.179,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 11.238,26

        Satış: 11.521,37

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 22.546,99

        Satış: 22.972,28

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 23.442,39

        Satış: 24.029,70

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.926,05

        Satış: 2.811,32

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.224,96

        Satış: 3.392,72

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 57.276,00

        Satış: 57.833,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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