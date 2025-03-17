Altın fiyatları 18 Mart 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın ABD'nin Yemen'e saldırıları ve Fed beklentisiyle rekora yakın seyrediyor. Ons tarafındaki güçlü ivmelenme gram tarafına da pozitif yansıdı. Döviz kurlarındaki volatilite de altını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 18 Mart 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…