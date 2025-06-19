Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 19 HAZİRAN 2025: Altın Fed kararı sonrası düşüşe geçti! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın Fed kararı sonrası düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 19 Haziran Perşembe günü verileri araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik tansiyon, küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle birlikte altın yükseliş gösterdi. Fed'in faizi sabit tutma kararı sonrası altın fiyatları düşüşe geçti. Saat 10:15 itibarıyla gram altın 4 bin 270 lira, ons altın 3 bin 377 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Haziran 2025 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 07:58 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 19 Haziran Perşembe günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler risk iştahını azaltırken, yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Altına olan talebin artmasıyla birlikte fiyatlar yükseliş yaşasa da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temkinli faiz politikası nedeniyle fiyatlar gerilemeye başladı. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 19 Haziran 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.270,5360

        Satış: 4.270,9940

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.376,82

        Satış: 3.377,49

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.832,9400

        Satış: 6.983,2200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.330,1500

        Satış: 27.846,0800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.976,00

        Satış: 28.200,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.618,55

        Satış: 13.961,66

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.322,48

        Satış: 27.837,93

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.639,84

        Satış: 29.355,00

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.350,22

        Satış: 3.313,67

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.914,55

        Satış: 4.127,24

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.723,00

        Satış: 70.607,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        YÖKDİL geç başvuru tarihi ve ücreti
        YÖKDİL geç başvuru tarihi ve ücreti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        "Trump İran'a saldırı planını gizlice onayladı" iddiası
        "Trump İran'a saldırı planını gizlice onayladı" iddiası
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Son dakika güvenlik iptali
        Son dakika güvenlik iptali
        İşsizlik maaşında koda dikkat!
        İşsizlik maaşında koda dikkat!
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları