Altın fiyatları 19 Haziran Perşembe günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler risk iştahını azaltırken, yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Altına olan talebin artmasıyla birlikte fiyatlar yükseliş yaşasa da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temkinli faiz politikası nedeniyle fiyatlar gerilemeye başladı. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 19 Haziran 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...